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بنك الدم ببني سويف :البدء في إستقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

الأحد، 21 يونيو 2020 01:59 ص
بنك الدم ببني سويف :البدء في إستقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن بنك الدم الاقليمي  ببني سويف  برئاسة الدكتور محمود حسن، عن البدء في إستقبال المتعافين من فيروس كورونا والمتطوعين بالتبرع  ببلازما الدم  ،لتوفير احتياجات المحافظة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بكورونا، وذلك في اطار توجيهات خدمات نقل الدم القومية التابعة لوزارة الصحة المصرية ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا

وأشار بيان صباح اليوم الأحد إلى أن شروط التبرع ببلازما المتعافين تشمل، شهادة حكومية تثبت المسحة الايجابية، مرور ما لايقل عن 14 يوما على المسحة السلبية ، ومالا يزيد عن 28 يوما، و في حالة عدم وجود مسحة سلبية يشترط مرور   28 يوم من موعد  إختفاء الأعراض،  خلو المتبرع من أمراض القلب والفيروسات الكبدية، و بالنسبة للسيدات  يجب ألا يكون سبق لها الحمل أو الإنجاب.

وأضاف البيان : في حالة توافر الشروط السابق ذكرها ، يرجى تسجيل بياناتك على الرابط

https://forms.gle/ciEnb3VPbA4yVXQi7

و يتم عمل كل التحاليل والاختبارات اللازمة لضمان تأمين أكياس البلازما مجانا، بمعرفة وزارة الصحة المصرية، كما أن بنك الدم الاقليمي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، هو المقر المعتمد من وزارة الصحة بالمحافظة لتجميع بلازما المتعافين.

يذكر أنه بسبب عدم توافر جهاز فصل بلازما في بنك الدم الاقليمي ببني سويف، كان المتبرعون من أبناء المحافظة  يتجمعون في بنك الدم،  ويتولى الدكتور محمود حسن مدير بنك الدم التنسيق المسبق  مع المركز  القومى لخدمات نقل الدم بالعجوزة بمحافظة الجيزة،  ليرسلون سيارة لنقل المتطوعين المتعافين  من كورونا  إلي المركز، للتبرع بالبلازما، ولكن بعد إعلان بنك الدم عن إستقبال  المتبرعين من المتوقع زيادة اعداد المتطوعين بالبلازما من أبناء المحافظة نظرا لتوفير الجهد والوقت.

 

 


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