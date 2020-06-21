بريطانيا: لا يتم التعامل مع حادث الطعن بمدينة ريدينج على أنه حادث إرهابى

كتب رويترز

لقى 3 أشخاص حتفهم كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة لدى قيام رجل بطعن عشوائى فى بلدة ريدينج بانجلترا، على الرغم من أن الشرطة لا تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

وقال إيان هنتر كبير مفتشى الشرطة، "لا يجرى التعامل مع ذلك على أنه حادث إرهابى ولكن رجال الشرطة يتعاملون مع الدافع وراء الحادث بعقل متفتح ويدعمهم زملاء من شرطة ساوث ايست لمكافحة الإرهاب"، وتم اعتقال رجل عمره 25 عاما فى مكان الجريمة للاشتباه بارتكاب جريمة القتل .

وقالت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط مصابين، بمدينة ريدينج البريطانية التى شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية.

وقالت الشرطة "إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث" مضيفة أنه قيد الاحتجاز، أضافت الشرطة "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية نقلا عن مصدر أن، ثلاثة أشخاص قتلوا ويرقد اثنان في حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية.