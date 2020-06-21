اليوم السابع
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بروتوكول بين "القومية لسلامة الغذاء" و"هيئة الدواء" لتحديد ضوابط التعامل المكملات الغذائية

الأحد، 21 يونيو 2020 03:21 م
بروتوكول بين "القومية لسلامة الغذاء" و"هيئة الدواء" لتحديد ضوابط التعامل المكملات الغذائية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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وقع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم بروتوكول تعاون بين الهيئتين بهدف التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل فى مجال المكملات الغذائية التى تنتج على خطوط الإنتاج فى مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية.

 

وقال عصام، إن هذا البروتكول يأتى فى إطار دعم جهود الاستثمار وضمان استمرار توفير احتياجات الدولة من المكملات الغذائية وفتح افاق جديدة للتصدير من خلال تعاون الهيئة مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة لتحديد اختصاصات وعلاقات العمل بما يضمن التنسيق الكامل بينهم وتحقيق اقصى درجات سلامة وجودة المنتجات والمكملات الغذائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن المصري.

 

وأضاف عصام، أن بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يهدف لتنظيم العلاقة بين الهيئتين فيما يتعلق بتيسير وتنظيم اليات وإجراءات العمل فيما بينهما بخصوص المكملات الغذائية التى تنتج على خطوط الإنتاج فى مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية، مع وضع الضوابط والمتطلبات الواجب على مصانع الأدوية الالتزام بها فى حال تصنيع المكملات الغذائية على خطوط انتاج الادوية بما يضمن تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد والرقابة على المكملات الغذائية بالمؤسسات الصيدلية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرار الهيئة فى العمل نحو تطوير منظومة سلامة الغذاء، شامله الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بما يهدف إلى توفير الغذاء الآمن للمواطن المصرى عبر سياسات ومعايير جودة متناسقة مع المعاير الدولية ورقابه فعالة ومتكاملة.

 

وقال منصور، إن توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الدواء المصرية يأتى فى إطار التعاون مع المنظمات والجهات المعنية بصحة المواطنين، حيث اتفق الجانبان على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المكملات الغذائية المسجلة لديهما من خلال لجنة تنسيقية لتنسيق آليات العمل بما يفعل قصر تسجيل المكملات الغذائية فى الهيئة القومية لسلامه الغذاء، مع احترام فترة سريان التسجيلات السابقة التى تمت فى هيئة الدواء حتى نهاية فتره تسجيلها، ويضمن عدم تشابه الأسماء بين المكملات الغذائية المصنعة بمصانع الأدوية وبين المستحضرات الصيدلية وتسهيل إجراءات انتاج المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلى مع توفير الدعم الفنى فى إجراءات التحليل والرقابة عليها.

 

 


 

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية (1)
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية (1)

 

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية (2)
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية (2)

 

 

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية (3)
توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية (3)

 


 


هيئة الدواء

هيئة سلامة الغذاء

المكملات الغذائية

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