انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات بسبب تحويل الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق " شارع الشركات بالزاويه الحمراء – الاميريه البلد – مساكن الأميرية – عزبة مرسى خليل – شارع الكابلات – الخصايصه – عزبة العقاد – شارع ترعة الجبل – ميدان روكسي ومتفرعاته – شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – شارع المرغنى والمتفرعاته " لمدة 15 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020 وحتى الساعة الثانية عشر صباحا، نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه بشارع الكابلات نتيجة الأعمال الخاصة بتجديد طرق وعمل كبارى بمنطقة الكابلات والمطريه والمنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة..

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬