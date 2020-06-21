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اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

الأحد، 21 يونيو 2020 04:30 ص
اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا الكرة الأرضية
كتب محمود راغب

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تصل الكرة الأرضية نقطة الانقلاب الصيفي فى مدارها حول الشمس هذه السنة اليوم الأحد 21 يونيو حيث تصل إلى أقصى شمالها فى السماء وستكون مباشرة فوق مدار السرطان عند خط العرض 23.44 درجة شمالًا، وهو أول أيام فصل الصيف فلكياً فى السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي وسيستمر 93 يوم و 15 ساعه و 46 دقيقة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الشمس ستشرق في هذا اليوم من أقصى الشمال الشرقي وتكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وتغرب في أقصى الشمال الغربي، ذلك لأن الأرض مائلة حول محورها بمقدار 23 درجة ونصف أثناء دورانها حول الشمس، وهي الآن تقع في مكان في الفضاء حيث القطب الشمالي مائل باتجاه الشمس، لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في الانقلاب الصيفي في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

سيلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكراً وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهرى للشمس عالياً في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر في الانقلاب الصيفي تكون الأقصر خلال السنه، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية ، في حين أنه يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم وهو أحد أدلة كروية الأرض.

من المفارقات أن زيادة حرارة الطقس على مستوى الكرة الأرضية تزيد أواخر الصيف أواخر في يوليو و أغسطس على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر، ذلك لنفس السبب عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر ، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، فالجليد والثلج لا يزال مترسبأً في بعض الأماكن وتعمل الشمس على أذابته و تسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف.

بعد يوم الانقلاب الصيفي تبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر القادم.

 

 


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