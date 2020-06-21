الهجرة الدولية: مصر من أوائل الدول المنضمة إلى نداء العمل الدولي

كتبت - هند المغربي

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى نداء العمل الدولي "التحويلات في الأزمات: كيف تحافظ على تدفقها"، الذي يهدف لضمان تدفق التحويلات لمنع الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لـوباء كورونا

ولفتت المنظمة إلى أن فى حكومات مصر وسويسرا والمملكة المتحدة، تم نشر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توفير رسائل إعلامية لتعزيز فهم تدفقات التحويلات حيث انطلقت الحملة خلال اليوم الدولي للتحويلات العائلية، وانضمت العديد من الدول وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم إلى الجهود المبذولة للاحتفال بهذا اليوم الدولي.

ونظمت حكومة سويسرا والمملكة المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والرابطة الدولية لشبكات تحويل الأموال، وغرفة التجارة الدولية ، ندوة عالمية بشأن التحويلات المالية. شاركت الحكومة المصرية كعضو في حلقة النقاش الأولى حول آثار كوفيد-19 على التحويلات، ممثلة بالسفير عمرو الشربيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر من وزارة الخارجية.

وأشار بيان منظمة الهجرة الدولية إلى أنه بينما يواجه العالم تداعيات التنمية الاقتصادية بسبب وباء كوفيد-19 ، من المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشكل حاد في عام 2020 - بنحو 20 % ما يعادل 110 مليار دولار .

وأضاف البيان إلى إن دعوة العمل هذه ، التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وبهدف عدم ترك أي شخص في الخلف ، مفتوحة لجميع البلدان والشركاء للانضمام .