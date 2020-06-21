اليوم السابع
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"المستشفيات التعليمية": إجراء 2000 جلسة غسيل كلوى لمرضى كورونا مجانا

الأحد، 21 يونيو 2020 01:30 م
"المستشفيات التعليمية": إجراء 2000 جلسة غسيل كلوى لمرضى كورونا مجانا غسيل كلوى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تمكن مستشفياتها خلال الفترة الماضية من إجراء 1824 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بالمجان، حيث أكد الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة، أنه تم إجراء جميع هذه الجلسات لمرضى كورونا بالمجان.
 
وأوضح فوزى فى بيان اليوم، أنه لم يكن أغلب هؤلاء المرضى الذين تم اجراء جلسات الغسيل الكلوي لهم من المرضى الذين يقومون بالغسيل بصفة مستمرة بمستشفيات الهيئة أو محتجزين بها لكننا كنا نقبل كافة التحويلات حرصا على على حياة المرضى حيث كان أغلب هؤلاء المرضى يحتاج لرعاية مركزة وهو ما تم توفيره لهم حتى تعافى الكثيرين بفضل الله من الفيروس وعادوا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي الخاصة بهم بأماكنهم المعتادة من قبل.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أن مستشفى أحمد ماهر التعليمي تأتى فى مقدمة المستشفيات التي تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي بها حيث تم إجراء 1191 جلسة غسيل كلوي بها ، تليها مستشفى الساحل التعليمي حيث تم إجراء 394 جلسة غسيل كلوي بها ، ثم مستشفى حميات إمبابه التي أجرت 155 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا ، ثم مستشفى دمنهور التعليمي حيث تم إجراء 26 جلسة غسيل كلوي بها ، ثم مستشفيات شبين الكوم التعليمي وبنها التعليمي حيث تم إجراء 25 جلسة غسيل كلوي بكل منهم ، ثم مستشفيات سوهاج التعليمي وقفط التعليمي حيث تم إجراء 4 جلسات غسيل كلوي بكل منهم ، وذلك بإجمالي 2000 جلسة غسيل كلوي تقريبا بمستشفيات الهيئة خلال الفترة الماضية جميعها بالمجان
 
واختتم الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة:"مستمرون فى تقديم الخدمة حتى تنتهى هذه الجائحة ، وهو ما يؤكد على دور الهيئة الريادي طبيا ومجتمعيا في التخفيف عن كاهل هؤلاء المرضى المثقلين بمحنة المرض بهذه الجائحة وأيضا حاجتهم الملحة للتدخلات الطبية الأخرى مثل جلسات الغسيل الكلوي أو التدخلات الجراحية المختلفة، ولم تتأخر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في توجيه هذه الرسالة لهؤلاء المرضى بأننا معكم قلبا وقالبا حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليكم بالشفاء".

 


الصح

المستشفيات التعليمية

كورونا

فيروس كورونا

غسيل كلوى

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