اليوم السابع
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المؤسسة المصرية الأمريكية بنيويورك تفوض السيسى فى حماية أمن مصر القومي

الأحد، 21 يونيو 2020 07:26 م
المؤسسة المصرية الأمريكية بنيويورك تفوض السيسى فى حماية أمن مصر القومي رئيس المؤسسة المصرية الأمريكية حسام عبد المقصود
أ ش أ

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أعلنت المؤسسة المصرية الأمريكية لرجال الأعمال بنيويورك، برئاسة الدكتور حسام عبد المقصود، تأييدها وتفويضها للقيادة السياسية في مصر لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية أمن مصر القومي، سواء على الحدود مع دولة ليبيا أو في ملف سد النهضة بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات.
وأكدت المؤسسة - في بيان السبت- على حق مصر في حماية أمنها القومي، وأن الجالية المصرية في نيويورك بشكل خاص والولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في الدفاع عن مقدرات الوطن وصون أراضيه وحقوقه المائية الأصيلة في نهر النيل، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم من خلال تواجدها بالقرب من مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة.
وشددت المؤسسة، على أن رسائل السيسي بعثت الطمأنينة لدى المصريين بشأن تخوفات الكثيريين من ملفي الحدود الغربية وسد النهضة، خاصة بعدما أشرف الرئيس على متابعة استعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية وهي رسالة لمن يهمه الأمر بأن مصر الجيش الأهم والأقوى في المنطقة وأن الجيش المصري لم يبادر طول تاريخه لم يهدد أحدًا وإنما دوما اتسم بالرشد وفقًا للتقاليد والقيم النبيلة التي تأسست عليها القوات المسلحة.


المؤسسة المصرية الأمريكية

الرئيس السيسى

حسام عبد المقصود

نيويورك

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