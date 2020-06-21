اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لمدة 5 أيام..

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

الأحد، 21 يونيو 2020 04:00 ص
القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التى انتهى صرفها فى 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

 

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللجنة الوزارية التى تضم الوزارات والجهات المعنية ، المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، هى التى حددت موعد صرف الدفعة الثانية ، باعتباره مناسب، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة ، فضلا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافى الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين

 

وقال وزير القوى العاملة: أن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف إلى على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة بدون خصم أى عمولات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلى وضمانا لسلامة المستحقين.

 

وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم فى مرحلة صرف الدفعة الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضارى يليق بالدولة المصرية .

 

 

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

العامله غير المنتظمه

اخبار مصريه

اليوم السابع بلس

منحة العمالة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

الصحة: بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

الصحة: بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

دار الافتاء توضح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

دار الافتاء توضح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة