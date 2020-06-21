القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

يبدأ اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التى انتهى صرفها فى 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اللجنة الوزارية التى تضم الوزارات والجهات المعنية ، المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، هى التى حددت موعد صرف الدفعة الثانية ، باعتباره مناسب، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة ، فضلا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافى الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين

وقال وزير القوى العاملة: أن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف إلى على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة بدون خصم أى عمولات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلى وضمانا لسلامة المستحقين.

وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم فى مرحلة صرف الدفعة الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضارى يليق بالدولة المصرية .