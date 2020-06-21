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الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 ص
الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة أنه سيتم إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنة اليوم بمحافظة الفيوم بالمراكز الصحية بالمحافظة.

 كان قد تم نشر عدد من العيادات المتنقلة وتخصيص المراكز الصحية لاستقبال اصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتي تشمل علاج السكر والضغط والسمنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 
وقالت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان في حاليا يعمل بكفاءة ما يقرب من 20 مركز بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة.
 
وتابعت: المبادرة بدأت العمل في 3 محافظات حاليا وهو القاهرة والجيزة والقليوبية وستعمل من اليوم بالفيوم، مؤكدة أن جميع المحافظات هتدخل في المبادرة تباعا لتقديم الخدمة لاصحاب الأمراض المزمنة.
 
وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية هناك نوعين من العلاج إما عن طريق نفقة الدولة وسيتم صرف العلاج لمدة 3 شهور دون التقيد بالقرار وصدوره، مشيرة إلى أنه سيتم التعاقد مع المعامل الخاصة لاجراء التحاليل والفحوص علي ان تتحمل الوزارة التكلفة.
 
 
وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية أن العيادات الخارجية بالمستشفيات تستقبل المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وتابعت تم رسم المسارات الآمنة لمنع التزاحم للحيلولة دون انتقال عدوى كورونا للبعض، مشيرة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام والكبد والكلى عليهم أن يتوجهوا للمستشفيات التخصصية.

الصحة

الفيوم

الامراض المزمنة

مبادرة الامراض المزمنة

اليوم السابع بلس

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