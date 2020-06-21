اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة توقف مدير فندق بالعين السخنة وتسحب ترخيص عمله بعد شكوى نزيلة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:50 م
السياحة توقف مدير فندق بالعين السخنة وتسحب ترخيص عمله بعد شكوى نزيلة خالد العنانى وزير السياحة والاثار
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والاثار بالتحقيق فيما ورد من إحدى النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة بسبب تقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنتها.

وأوضح عبدالفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن إدارة الفندق محل الواقعة قد قصرت فى متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها، وقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المدير المسئول لمدة ثلاثة أشهر وسحب الترخيص الخاص به نتيجة عدم متابعته لمهام وظيفته حيث أن المدير هو المسئول أمام الوزارة فى هذا الشأن، وأن التقصير فى توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبى على سمعة مصر السياحية وخاصة فى ضوء مجهودات الحكومة والوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة فى أقرب وقت، علاوة على أن هذه الواقعة تعتبر مخالفة للضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار للسماح بإعادة تشغيل الفنادق التى تم منحها شهادة السلامة الصحية.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارا سابقا بايقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم إلتزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالاضافة الى ايقاف ترخيص المدير المسئول عن ادارة هذا المنتجع. وذلك فى اطار حرص وزارة السياحة والاثار على متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاعادة التشغيل.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن الوزارة لن تسمح باى تقصير او عدم التزام ولو بسيط بأى من الضوابط لاى منشاه فندقية او سياحية وذلك حرصا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

جدير بالذكر أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قدى أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحى وذلك بعد أن اثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.


السياحة

اخبار مصر

سحب ترخيص

العين السخنه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمال فندق سياحى بالقصير يحررون محضرا بشرطة السياحة لفصلهم تعسفيا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:44 م

السياحة الداخلية السر.. العقبة الأردنية تحقق إشغالا سياحيا 90% خلال أسبوع

الأحد، 21 يونيو 2020 12:04 م

قبل ما تطلع رحلة غوص.. اعرف ضوابط وزارة السياحة لحمايتك

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص

وزير السياحة: افتتاح المتحف الكبير العام المقبل.. ولن يكون قاصرا على يوم واحد

الأحد، 21 يونيو 2020 12:27 ص

وزير السياحة: خسائر القطاع مليار دولار شهريا بسبب أزمة فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة