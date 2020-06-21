السياحة توقف مدير فندق بالعين السخنة وتسحب ترخيص عمله بعد شكوى نزيلة

كتبت آمال رسلان

قام قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والاثار بالتحقيق فيما ورد من إحدى النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة بسبب تقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنتها.

وأوضح عبدالفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن إدارة الفندق محل الواقعة قد قصرت فى متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها، وقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المدير المسئول لمدة ثلاثة أشهر وسحب الترخيص الخاص به نتيجة عدم متابعته لمهام وظيفته حيث أن المدير هو المسئول أمام الوزارة فى هذا الشأن، وأن التقصير فى توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبى على سمعة مصر السياحية وخاصة فى ضوء مجهودات الحكومة والوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة فى أقرب وقت، علاوة على أن هذه الواقعة تعتبر مخالفة للضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار للسماح بإعادة تشغيل الفنادق التى تم منحها شهادة السلامة الصحية.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارا سابقا بايقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم إلتزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالاضافة الى ايقاف ترخيص المدير المسئول عن ادارة هذا المنتجع. وذلك فى اطار حرص وزارة السياحة والاثار على متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاعادة التشغيل.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن الوزارة لن تسمح باى تقصير او عدم التزام ولو بسيط بأى من الضوابط لاى منشاه فندقية او سياحية وذلك حرصا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكافة النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

جدير بالذكر أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قدى أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحى وذلك بعد أن اثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التى يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.