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بقيمة 700 ألف جنيه

الداخلية تضبط 100 طربة حشيش مع تاجر مخدرات بالإسماعيلية

الأحد، 21 يونيو 2020 12:20 م
الداخلية تضبط 100 طربة حشيش مع تاجر مخدرات بالإسماعيلية حشيش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.
 
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل( .. تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن  الإسماعيلية تم ضبطه وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ووتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة  سبعمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مخدرات

الداخلية

حملات امنية

حشيش

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