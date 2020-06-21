اليوم السابع
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التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط 500 ألف كمامة بمصنع غير مرخص.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 04:47 م
التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط 500 ألف كمامة بمصنع غير مرخص.. صور المضبوطات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلى نحو إحكام الرقابة والسيطرة على سوق الدواء، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من مصادرها المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد على ضرورة الاستمرار فى شن الحملات المكبرة على الصيدليات العامة ومخازن وشركات توزيع الأدوية ومحلات المستلزمات الطبية المختلفة، والتصدى للممارسات الاحتكارية غير المسؤولة من ضعاف النفوس وكذلك لرصد أى مخالفات بالأسواق، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن قيام المديرية بشن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا لصيدلية بكفر صقر بعد أن وردت معلومات تفيد بقيام صاحبها بالإتجار فى الأدوية المخدرة (الترامادول الهرب) وتخزينه بكميات كبيرة فى صيدليته وسيارته الخاصة بغرض البيع والتوزيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفة.

بينما أكدت الدكتورة فاطمة حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة أن الحملة أسفرت عن ضبط 638 قرص ترامادول مهرب، ومنشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية منتهية الصلاحية؛ ليصل إجمالى ما تم تحريزه من الأدوية المخالفة 1666 (قرص / عبوة / أمبول) .

وأضافت مديرة التفتيش الصيدلى أنه خلال تفتيش مسكن الصيدلى المخالف بعد الحصول على إذن النيابة تم العثور على مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بالدور الأرضى لمنزله، وتم ضبط كمية كبيرة من الكمامات المخالفة بداخله تقارب الـ 500 ألف كمامة.

وأشارت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم برقم 8592 جنايات مركز كفر صقر لسنة 2020، كما تم التحفظ على الصيدلى المخالف.

وتواصل إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية حملاتها التفتيشية المفاجئة لضبط سوق الدواء والمخالفين، ولاسيما فى ظل الظروف الراهنة والتحديات التى تمر بها البلاد.

 

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محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

كمامات

ترامادول

منشطات

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