الإسكان: بدء إطلاق التيار الكهربائى بالممشى الشاطئى بـ العلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

شهد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إطلاق التيار الكهربائي لموزع كهرباء رقم ١ للممشى الشاطئى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك فى جولة تفقدية للمدينة رافقه خلالها المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بزيارة تفقدية لكوبري وادي النطرون وكوبري سيدي عبدالرحمن وكوبري الطريق الساحلي اسكندرية/ مطروح أمام قرية مارينا، حيث وجه بسرعة إنهاء كافة أعمال الرصف والتشطيبات في المواعيد المحددة.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال تطوير الجزيرة الوسطى أمام مارينا، ثم توجه إلى طريق سي ١٥ ثم أحد الكمبوندات السكنية التى يتم تنفيذها بالمدينة، كما تققد منطقة الأبراج الشاطئية لمتابعة أعمال التشطيبات بالمباني.

كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال التشطيبات النهائية للمنطقة الترفيهية، مؤكدا الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد استعدادا لافتتاحها.

واختتم المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بتفقد منطقة الداون تاون، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بجودة التشطيبات.