اليوم السابع
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استطلاع: تراجع شعبية ماكرون أمام رئيس وزرائه

الأحد، 21 يونيو 2020 09:09 م
استطلاع: تراجع شعبية ماكرون أمام رئيس وزرائه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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أفاد استطلاع نظمه "المعهد الفرنسى للرأى العام" بتراجع شعبية رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أمام شعبية رئيس حكومته إدوار فيليب.

وأشار الاستطلاع الذي أجري بطلب من صحيفة "جورنال دو دومانش" في شهر يونيو، إلى أن شعبية ماكرون انخفضت إلى 38% مقابل 39 في مايو، بينما ارتفع مستوى تأييد فيليب بواقع 4 نقاط مئوية إلى 50%، وذلك قبل إجراء إصلاح حكومي محتمل بعد أن نظمت في البلاد مؤخرا الانتخابات البلدية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "BVA" أن فيليب قد اكتسب شعبية خلال أزمة فيروس كورونا، حيث قال 54% ممن شملهم الاستبيان إنهم يثقون به، مقابل 38% أعربوا عن ثقتهم بماكرون.

كما ذكرت "BVA" أن الفارق بين السياسيين اتسع على مدى الشهرين الماضيين إلى 16 نقطة مئوية بعد أن كان 3 نقاط فقط سابقا.

وجددت هذه الاستطلاعات التكهنات بأن ماكرون قد يسعى بحثا عن زخم جديد قبل الانتخابات الرئاسية سنة 2022، للتخلص من فيليب الذي تحدث بانتظام على شاشة التلفزيون الوطني حول المخاطر وإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

 

إيمانويل ماكرون

فرنسا

إدوارد فيليب

استطلاع

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