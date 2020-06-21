اليوم السابع
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ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 21 يونيو 2020 10:53 ص
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل بجلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 23.42 نقطة ليصل إلى مستوى 7379.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 8.48% خاسراً 734.42 نقطة ليصل إلى مستوى 7924.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.1 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.
 
وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.75%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.75%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%.
 
وقفز 135 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 8.56%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 7.92%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.34%، فيما تراجع 48 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 6.45%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 5.18%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 122.2 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، في حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد.
 

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