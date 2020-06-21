اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 07:06 م
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إيقاف صحفية إسرائيلية عن العمل لانتقادها نتنياهو

الأحد، 21 يونيو 2020 05:34 م
إيقاف صحفية إسرائيلية عن العمل لانتقادها نتنياهو نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المدير التنفيذي لشركة الإعلانات المسؤولة عن قناة 12 الإسرائيلية قرر، اليوم الأحد، إيقاف الصحفية رينا متسليح عن العمل بعدما كتبت على الفيسبوك انتقداً حاداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، معترضة على  إدارته إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنه تقرر إيقاف  الصحفية لمدة أسبوع عن العمل ، على أن ينظر في القرار من جديد بعد مضي الأسبوع.

وقالت متسليح موجهةً حديثها لأنصار نتنياهو "إنكم تفضلون انتخاب نتنياهو، حتى لو اغتصب بناتكم، ورد نتنياهو الليلة عبر تويتر "عار عليكِ"

وكان نتنياهو  قال خلال كلمة  له: إنه مع الأسف بدأ فيروس كورونا في الانتشار من جديد في إسرائيل لذلك لن نأخذ خطوة إعادة فتح الاقتصاد من جديد ، على ضوء ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وتابع نتنياهو "في هذه المرحلة يوجد قضية الطيران، لكننا لا ننوي فتح اي شيئ قريبا" وأضاف رئيس الحكومة :"يجب عليتا خفض  منحنى الإصابات من جديد ، وتنفيذ الخطوات المطلوبة لوقف هذا الارتفاع".

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

نتنياهو

صحفية إسرائيلية

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