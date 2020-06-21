إيفانكا ترامب تهنئ زوجها بمناسبة عيد الأب: عيد أب سعيد.. "جاريد" نحن أنت

ذكى مكاوى

حرصت ايفانكا ترامب نجلة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على عدم تفويت عيد الأب، وحرصت علي تهنئة زوجها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكى بتلك المناسبة من خلال نشر صورة تجمعها به وبأبنائهم أيضاً حيث علقت عليها بكتابة : "ممتنة لجميع الذكريات الجميلة ودوما أراك متحمسا لتقديم المزيد، عيد أب سعيد، جاريد، نحن أنت".



ايفانكا ترامب

وكانت حرصت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تهنئة والدها بمناسبة يوم الأب العالمى، .. ونشرت إيفانكا ترامب، مجموعة الصور المتنوعة للعائلة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ووجهت التهنئة أيضًا لجميع الأباء بهذه المناسبة السعيدة، داعية إياهم للاستمتاع بالحب والمرح مع أبنائهم، وكتبت فى تعليقها على الصور: "عيد أب سعيد لأبى، وجاريد وكل الأباء.. المرح والحب هناك.. اليوم لكم".

يأتى هذا بعدما وجه إيريك ترامب نجل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، التهنئة لوالده، احتفالًا بمناسبة عيد الأب، حيث نشر إريك صورة نادرة تجمعه بعائلته واخوته ويتوسطهم فيها والده، ثم علق عليها: "عيد أب سعيد عليك يا أبي، كلنا سعداء وفخورون بكونك والدنا".