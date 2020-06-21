اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيفانكا ترامب تهنئ زوجها بمناسبة عيد الأب: عيد أب سعيد.. "جاريد" نحن أنت

الأحد، 21 يونيو 2020 05:34 م
إيفانكا ترامب تهنئ زوجها بمناسبة عيد الأب: عيد أب سعيد.. "جاريد" نحن أنت ايفانكا ترامب
ذكى مكاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصت ايفانكا ترامب نجلة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على عدم تفويت عيد الأب، وحرصت علي تهنئة زوجها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكى بتلك المناسبة من خلال نشر صورة تجمعها به وبأبنائهم أيضاً حيث علقت عليها بكتابة : "ممتنة لجميع الذكريات الجميلة ودوما أراك متحمسا لتقديم المزيد، عيد أب سعيد، جاريد، نحن أنت".

 

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

 

وكانت حرصت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تهنئة والدها بمناسبة يوم الأب العالمى، .. ونشرت إيفانكا ترامب، مجموعة الصور المتنوعة للعائلة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ووجهت التهنئة أيضًا لجميع الأباء بهذه المناسبة السعيدة، داعية إياهم للاستمتاع بالحب والمرح مع أبنائهم، وكتبت فى تعليقها على الصور: "عيد أب سعيد لأبى، وجاريد وكل الأباء.. المرح والحب هناك.. اليوم لكم".

يأتى هذا بعدما وجه إيريك ترامب نجل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، التهنئة لوالده، احتفالًا بمناسبة عيد الأب، حيث نشر إريك صورة نادرة تجمعه بعائلته واخوته ويتوسطهم فيها والده، ثم علق عليها: "عيد أب سعيد عليك يا أبي، كلنا سعداء وفخورون بكونك والدنا".


ايفانكا ترامب

اخبار ايفانكا ترامب

زوج ايفانكا ترامب

ترامب

عيد الأب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة