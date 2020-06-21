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إيفانكا ترامب تهنئ والدها وزوجها بمناسبة يوم الأب العالمى

الأحد، 21 يونيو 2020 05:08 م
إيفانكا ترامب تهنئ والدها وزوجها بمناسبة يوم الأب العالمى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر
كتب محمد رضا

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حرصت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تهنئة والدها بمناسبة يوم الأب العالمى، كما وجهت التهنئة أيضًا لزوها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكى، حيث نشرت مجموعة صور لهما والتى ظهر فى بعضها أحفاد ترامب معه تاره، ومع والدهم كوشنر تارة أخرى.

 

ونشرت إيفانكا ترامب، مجموعة الصور المتنوعة للعائلة، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ووجهت التهنئة أيضًا لجميع الأباء بهذه المناسبة السعيدة، داعية إياهم للاستمتاع بالحب والمرح مع أبنائهم، وكتبت فى تعليقها على الصور: "عيد أب سعيد لأبى، وجاريد وكل الأباء.. المرح والحب هناك.. اليوم لكم".

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يأتى هذا بعدما وجه إيريك ترامب نجل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، التهنئه لوالده، احتفالًا بمناسبة عيد الأب، حيث نشر إريك صورة نادرة تجمعه بعائلته واخوته ويتوسطهم فيها والده، ثم علق عليها: "عيد أب سعيد عليك يا أبي، كلنا سعداء وفخورون بكونك والدنا".

 

على جانب آخر يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أيام صعبة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث شهد مؤخراً أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع خلاله عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.

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وحمل الرئيس، الذى تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحميا، وسائل الإعلام مسئولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين فى الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد فى مركز بوك الذى يسع 19 ألفا كان خاليا.

 

وسعى ترامب، لاستغلال المناسبة لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.

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وحرمه عدد الحاضرين الذى جاء دون المتوقع على الأقل فى الوقت الحالي، من القدرة على تسليط الضوء على حماسة الناخبين لترشحه فى الانتخابات، على النقيض من منافسه الديمقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن الذى تجنب اللقاءات الانتخابية الضخمة، وكان ترامب، قد تجاهل انتقادات لقراره عقد أول لقاءاته الجماهيرية منذ الثانى من مارس فى تولسا التى شهدت أسوأ أعمال عنف عنصرية فى البلاد ضد الأمريكيين السود منذ نحو 100 عام.

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