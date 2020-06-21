إحالة متهمين بقتل مواطن لسرقته فى التجمع الخامس للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة متهمين بقتل مواطن لسرقته بمنطقة القاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وكشف التحقيقات أن المتهمين هم "ع. ش"، عاطل، و"ع .م"، سائق، أقرا بارتكابهما جريمة قتل المجنى عليه "ب .ع"، مستخدمين سلاح أبيض "مطوة" بهدف سرقته.

وأقر المتهمان بأن المجنى عليه استقل معهما السيارة بهدف توصيله لأحد المناطق النائية بمنطقة التجمع، فحضر فى ذهنيهما فكرة سرقته، وعندما حاول الفرار منهما طعناه بالسلاح الأبيض وألقياه فى الصحراء.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بالعثور على جثة شخص به عدة طعنات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.