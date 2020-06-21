اليوم السابع
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أولياء أمور: "وزارة التعليم عملت اللى عليها بامتحانات الثانوية العامة"

الأحد، 21 يونيو 2020 02:10 م
أولياء أمور: "وزارة التعليم عملت اللى عليها بامتحانات الثانوية العامة" امتحانات الثانوية العامة 2020
كتب محمود طه حسين

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أشاد أولياء الأمور بالتسهيلات التى قدمتها الحكومة لطلاب الثانوية العامة من تعقيم لجان وتسليم الطلاب كمامات ومطهرات للوقاية من كورونا، وأكد أولياء أمور لجنة الخديوى إسماعيل بالسيدة زينب أن الحكومة ووزارة التعليم "عملت اللى عليها وزيادة للطلاب" بداية من خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحانات وصولا إلى تعقيم اللجان ووضع ضوابط وإجراءات احترازية لحماية الطلاب من كورونا.
 
 
وأوضح أولياء الأمور أن أول يوم لامتحانات الثانوية العامة مر بسلام ولكن دخول الطلاب يحتاج لتنظيم بشكل أكبر .
 
من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا  إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي وأجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
 


 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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