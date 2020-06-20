رام الله (أ ش أ)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) فى محافظتى الخليل ونابلس، وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 26 حالة سجلت في مدينة الخليل، و5 في يطا، إضافة إلى إصابة واحدة في كل من نابلس والسموع، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 حالات، بينها 306 إصابات نشطة.