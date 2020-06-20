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30 سيارة إسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة ببنى سويف

السبت، 20 يونيو 2020 04:43 م
30 سيارة إسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة ببنى سويف الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف فرع بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف فرع بنى سويف ، اليوم السبت ، إنه تم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة ، حيث سيتم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية ؛ لتأمين لجان الامتحانات داخل مراكز المحافظة السبع ، بالإضافة إلى انتشار 4 سيارات أخرى بالقرب من جميع اللجان ، و10 سيارات أخرى بجوار استراحات الإقامة للمراقبين خلال فترة الامتحانات .

وأوضح عساف ، فى تصريحات صحفية ، أن هناك تواصلا بين غرفتى عمليات الإسعاف بالمحافظة ، ومديرية التربية والتعليم لنقل أى حالات ، والتنسيق مع مديرية الصحة لإخلاء أى حالات من داخل اللجان ، إلى أقرب مستشفى تتناسب مع الحالة ، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة التأمين الصحى بالمحافظة للكشف على الحالات داخل العيادة المتواجدة داخل المدرسة قبل نقلها إلى المستشفى ، بناءا على تعليمات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف .

وتنطلق غدا الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.

 

 


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