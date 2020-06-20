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وزارة الدفاع الروسية تكشف عن حالة المتطوعين فى اختبار لقاح ضد فيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 03:55 م
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن حالة المتطوعين فى اختبار لقاح ضد فيروس كورونا محاولة انتاج عقار لفيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حالة المتطوعين الذين يشاركون فى اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ونقلت الوزارة فى بيان لها عن الطبيب فى مستشفى بوردينكو العسكري، أوليغ تشيخلايف، قوله إن الدفعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم الخميس الماضى باللقاح لا يزالون تحت الرقابة الصحية المستمرة، مشيرا إلى أنهم فى حالة طبيعية ولم تظهر لديهم أى أعراض غير مرغوب فيها.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم " الإخبارية ، لفت الطبيب، إلى أن المتطوعين يخضعون يوميا لفحوصات وتحاليل متعددة بغية دراسة تأثير اللقاح على مناعتهم، مضيفا أن المتطوعين على تواصل مع أهاليهم بواسطة الفيديو.
 
وأكد الطبيب، أنه بعد اكتمال الدراسات متعددة الأطراف والحصول على المعلومات الأولية عن سلامة اللقاح سيتم تطعيم الدفعة المتبقية من المتطوعين.
 
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن ألكسندر غينتسبورغ، مدير معهد "غاماليا" الروسى الفدرالى لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة (الذى يتعاون مع وزارة الدفاع فى تطوير اللقاح)، أن إنتاج اللقاح قد يبدأ فى الخريف القادم.
 

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