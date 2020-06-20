موقع تركى: سفارة أنقرة فى بلجيكا تتجسس على معارضى أردوغان

كتب مصطفى عنبر

كشفت وثائق أطلع عليه موقع "نورديك مونيتور" التركى، أن السفارة التركية في بلجيكا شاركت في حملة لجمع المعلومات والتجسس على أنشطة منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب موقع "نورديك مونيتور" التركى، ووفقا للوثائق الرسمية، تم تحديد المواطنين الأتراك المعارضين من قبل البعثات الدبلوماسية التركية في البلاد وإبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة. ثم تم إرسال المعلومات إلى قسم شرطة أفيون قره حصار، مدينة في غرب تركيا، لبناء قضية ضد منتقدي نظام أردوغان. آثار الملف الملفق، حسب وصف تقرير نورديك مونيتور، من قبل السفارة التركية العديد من المحاكمات الجنائية بتهم الإرهاب.

في بلجيكا، يأتي غالبية المهاجرين من أصول تركية من مقاطعة أفيون قره حصار.

تم إحالة المعلومات التي جمعها الدبلوماسيون الأتراك في بلجيكا في 24 يونيو 2019 إلى مكتب المدعي العام في أفيون قره حصار من قبل عارف ألبسلان، نائب مدير إدارة مكافحة الإرهاب في إدارة شرطة أفيون قره حصار، لبدء إجراءات جنائية ضد مواطن تركي عينته السفارة التركية في بروكسل. كما تضمن التقرير السري عنوان إقامة المعارض التركي في بلجيكا.