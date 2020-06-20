اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مظاهرات وكورونا .. واشنطن بوست: قلق قبل أول فاعلية انتخابية لترامب فى تولسا

السبت، 20 يونيو 2020 01:26 م
مظاهرات وكورونا .. واشنطن بوست: قلق قبل أول فاعلية انتخابية لترامب فى تولسا دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن حالة من التوتر هيمنت على مدينة تولسا التى تشهد اليوم أول حملة انتخابية للرئيس دونالد ترامب، حيث تجمع مؤيدو ترامب والمتظاهرون ليلة الجمعة تحسبًا لأول فاعلية انتخابية قبل انتخابات 2020، مما أثار مخاوف من مواجهة عنيفة وتفاقم انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع الحالات المحلية.

 

وأقامت السلطات حاجزا حول مركز BOK الذي يضم 19000 مقعد في وسط مدينة تولسا ، حيث بدأ أولئك الذين يتوقون لرؤية ترامب يصطفون في منتصف الأسبوع. وأصدر العمدة حالة الطوارئ ووضع حظر تجوال خشية أن تتوجه مجموعات خارجية إلى المدينة لإثارة المشاكل.

لكن المدينة أعلنت أنها تلغي إجراءات السلامة بعد أن غرد ترامب على تويتر:

وقال ترامب: "لقد تحدثت للتو مع عمدة تولسا المحترم للغاية جي تي بينوم ، الذي أبلغني أنه لن يكون هناك حظر تجول الليلة أو غدًا للعديد من مؤيدينا الذين سيحضرون الحملة ". "أقضوا وقتا ممتعا - شكرا للعمدة بينوم!"

 

واعتبرت الصحيفة أن القرار المفاجئ أضاف جرعة أخرى من الفوضى على المشهد ، حيث مضى ترامب قدما لتنظيم مسيرة كانت مثيرة للجدل على جبهتين. أولا، تنظم الفاعلية الانتخابية في مدينة ممزقة عنصريًا في لحظة مشحونة ، ولكنها أيضًا تخرق المبادئ التوجيهية الصحية التي توصي بعدم التجمعات وسط جائحة فيروس كورونا ، حيث ضغط معارضو المسيرة لأسباب صحية على اعتراضاتهم في المحكمة العليا للولاية دون جدوى.

 

خارج محيط المركز يوم الجمعة ، كان مؤيدو ترامب يرددون  "كل حياة مهمة" أمام مجموعة أخرى من المتظاهرين الذين هتفوا ورفعوا لافتات "حياة السود تهم".

 

وعلى بعد حوالي ميل من الساحة ، تجمع آلاف الأشخاص يوم الجمعة للاحتفال بتحرير جونيتيث في المجتمع الأسود التاريخي في جرينوود ، المعروف سابقًا باسم بلاك وول ستريت ، حيث قتل ما يقدر بنحو 300 من السكان السود على يد حشد أبيض في عام 1921.

 

 

 


ترامب

اول فاعلية انتخابية لترامب

تولسا

انتخابات 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ممثل ادعاء أمريكي حقق في أنشطة محامي ترامب يرفض الاستقالة

السبت، 20 يونيو 2020 10:22 ص

حلفاء الأمس أعداء اليوم.. بولتون أحدث المنضمين لقائمة المنقلبين على ترامب.. مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق يلحق بوزير الدفاع جيمس ماتيس ومحامى الرئيس الشخصى مايكل كوهين.. وستيف بانون أول الغادرين بالرئيس

السبت، 20 يونيو 2020 02:00 ص

ترامب يتهم فيس بوك بالازدواجية والانحياز لصالح الديمقراطيين

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:48 م

عمدة تولسا فى تكساس يفرض حظر تجوال خلال "رالى" ترامب

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

ضبط شخصين لاختلاسهما مستلزمات طبية تستخدم لاختبار الاجسام المضادة لكورونا

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2020

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا.. القائد الأعلى: "جيش مصر مش بيعتدى ودى استراتيجيتنا وعقيدتنا".. ونؤمن 1200 كيلو على حدود ليبيا منذ أكثر من 7 سنوات.. فيديو

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

تفاصيل وقف عاملين بوحدة صحية شهرين.. استأجروا فرقة موسيقية ورقصوا تشفيا لنقل المديرة.. أوقفوا العمل بالمركز وعدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.. حيثيات الحكم: المنصة القضائية تحفظ للوظيفة العامة هيبتها (فيديو)

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 بينهم مراقبين ثانوية عامة فى انقلاب ميكروباص بشلاتين

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان وقادة الأفرع.. الرئيس: الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومى (فيديو)

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

وزير الأوقاف: من يساعد على الغش يساهم فى هدم الوطن وإغضاب الرب

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى: الجيش المصرى قادر على الدفاع عن الأمن القومى داخل وخارج حدود الوطن

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

السيسى يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس الأركان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة