مظاهرات وكورونا .. واشنطن بوست: قلق قبل أول فاعلية انتخابية لترامب فى تولسا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن حالة من التوتر هيمنت على مدينة تولسا التى تشهد اليوم أول حملة انتخابية للرئيس دونالد ترامب، حيث تجمع مؤيدو ترامب والمتظاهرون ليلة الجمعة تحسبًا لأول فاعلية انتخابية قبل انتخابات 2020، مما أثار مخاوف من مواجهة عنيفة وتفاقم انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع الحالات المحلية.

وأقامت السلطات حاجزا حول مركز BOK الذي يضم 19000 مقعد في وسط مدينة تولسا ، حيث بدأ أولئك الذين يتوقون لرؤية ترامب يصطفون في منتصف الأسبوع. وأصدر العمدة حالة الطوارئ ووضع حظر تجوال خشية أن تتوجه مجموعات خارجية إلى المدينة لإثارة المشاكل.

لكن المدينة أعلنت أنها تلغي إجراءات السلامة بعد أن غرد ترامب على تويتر:

وقال ترامب: "لقد تحدثت للتو مع عمدة تولسا المحترم للغاية جي تي بينوم ، الذي أبلغني أنه لن يكون هناك حظر تجول الليلة أو غدًا للعديد من مؤيدينا الذين سيحضرون الحملة ". "أقضوا وقتا ممتعا - شكرا للعمدة بينوم!"

واعتبرت الصحيفة أن القرار المفاجئ أضاف جرعة أخرى من الفوضى على المشهد ، حيث مضى ترامب قدما لتنظيم مسيرة كانت مثيرة للجدل على جبهتين. أولا، تنظم الفاعلية الانتخابية في مدينة ممزقة عنصريًا في لحظة مشحونة ، ولكنها أيضًا تخرق المبادئ التوجيهية الصحية التي توصي بعدم التجمعات وسط جائحة فيروس كورونا ، حيث ضغط معارضو المسيرة لأسباب صحية على اعتراضاتهم في المحكمة العليا للولاية دون جدوى.

خارج محيط المركز يوم الجمعة ، كان مؤيدو ترامب يرددون "كل حياة مهمة" أمام مجموعة أخرى من المتظاهرين الذين هتفوا ورفعوا لافتات "حياة السود تهم".

وعلى بعد حوالي ميل من الساحة ، تجمع آلاف الأشخاص يوم الجمعة للاحتفال بتحرير جونيتيث في المجتمع الأسود التاريخي في جرينوود ، المعروف سابقًا باسم بلاك وول ستريت ، حيث قتل ما يقدر بنحو 300 من السكان السود على يد حشد أبيض في عام 1921.