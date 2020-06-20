اليوم السابع
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محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 07:27 م
محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ قنا يتفقد المدارس
قنا وائل محمد

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تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا استعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العام والمقرر لها أن تبدأ غداً الأحد 21 يونيو، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي السكرتير العام والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .

 

وقام محافظ قنا بتفقد عدد من لجان الامتحانات بمدينة قنا شملت (مدرسة السيد زينب الثانوية – مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية – مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية – مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية)، واطمأن المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها ووجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة  والتطهير يوميا ، كما اطمئن علي تشغيل بوابات التعقيم بكافة اللجان وتسليم أدوات مكافحة العدوى لتوزيعها على الطلاب عند دخولهم لأداء الامتحان .

 

من جانبه أكد الدكتور صبري خالد علي تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بكافة الادارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان ، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان.

 

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ  17 ألف و 821 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

 

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