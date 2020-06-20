اليوم السابع
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متظاهرون يسقطون تمثال جنرال كونفدرالى فى واشنطن وترامب يقول "هذا مخز"

السبت، 20 يونيو 2020 03:01 م
متظاهرون يسقطون تمثال جنرال كونفدرالى فى واشنطن وترامب يقول "هذا مخز" احتجاجات أمريكا
رويترز

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أسقط متظاهرون تمثالا يجسد قائدا كونفدراليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى إطار موجة من المظاهرات المناهضة للعنصرية فى الولايات المتحدة، وأظهرت لقطات تلفزيونية تمثال ألبرت بايك القريب من ساحة القضاء فى العاصمة الأمريكية أثناء إسقاطه باستخدام الحبال بينما كان المتظاهرون يهتفون "حياة السود مهمة"، ثم استخدموا سائلا لإشعال النار فيه قبل أن تخمدها الشرطة.
 
وكتب الرئيس دونالد ترامب على تويتر، "لم تؤد شرطة واشنطن عملها وهى تشاهد تخريب تمثال وحرقه. هؤلاء يجب القبض عليهم فورا. هذا مخز لبلادنا".
 
واندلعت احتجاجات تندد بالعنصرية ووحشية الشرطة فى أنحاء البلاد وحول العالم منذ وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد أثناء احتجاز شرطة منيابوليس له الشهر الماضي. وترددت فى بعض الاحتجاجات مطالبات للسلطات بإزاحة نصب تذكارية تكرم شخصيات من الجانب الكونفدرالى الذى كان مؤيدا للعبودية إبان الحرب الأهلية الأمريكية.
 
وجاء إسقاط تمثال بايك فى واشنطن، فى نهاية يوم خرج فيه الآلاف إلى شوارع المدن الأمريكية فى يوم تحرير العبيد إحياء لذكرى إنهاء الرق.
 

امريكا

واشنطن

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دونالد ترامب

مينيابوليس

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