كوريا الشمالية تستعد لإطلاق منشورات مناهضة لكوريا الجنوبية وسط توترات

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونج يانج تستعد لإرسال منشورات دعائية عبر حدودها الجنوبية منددة بالمنشقين الكوريين الشماليين وبكوريا الجنوبية في أحدث رد على المنشورات التي يتم ارسالها من الجنوب مع تصاعد حدة التوترات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن" الشعب الكوري الشمالي الغاضب في جميع أنحاء البلاد يمضي قدما بشكل فعال في الاستعدادات لبدء توزيع منشورات على نطاق واسع". وأضافت الوكالة أن "كل فعل لا بد وأن يقابل برد فعل مناسب ولا يمكن للمرء أن يشعر بمدى الايذاء الذي يسببه إلا عندما يجرب ذلك بنفسه".

وتنحي كوريا الشمالية على المنشقين بإطلاق منشورات عبر الحدود وهددت بإجراء عسكري. وفجرت بيونجيانج يوم الثلاثاء مكتبا للاتصال بين الكوريتين لإظهار استيائها من المنشقين ومن كوريا الجنوبية لعدم منعهم من إطلاق المنشورات.