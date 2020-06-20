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قطر تتخطى الصين بإصابات فيروس كورونا.. والأولى عالميا نسبة لعدد السكان

السبت، 20 يونيو 2020 09:10 م
قطر تتخطى الصين بإصابات فيروس كورونا.. والأولى عالميا نسبة لعدد السكان تميم أمير قطر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أظهر موقع worldometers الإلكتروني، المتخصص في رصد إصابات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد المصابين اليوم السبت تجاوز 8.820 مليون شخص، فيما تخطت دولة قطر أعداد المصابين فيها والحالات المسجلة رسميا، ما سجلته الصين، بؤرة الفيروس، والدولة الأولى التي انتشر فيها.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أشارت إحصائيات الموقع إلى أن قطر في المرتبة الـ 21 عالمياً من حيث عدد الإصابات، فيما تبلغ في المركز الأول عالمياً، بعدد الإصابات نسبة لعدد السكان، حيث بلغت الإصابات ما نسبته 3% من عدد السكان.

وتوفي جراء الإصابة بالفيروس نحو 464 ألف وفاة، فيما تعافى نحو 4 ملايين 662 ألف حالة. وانتشر الفيروس في أكثر من 215 دولة ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إذ بلغت الإصابات مليونين 306 آلاف حالة والوفيات 121 ألفا و552 حالة، وتليها البرازيل التي جاءت في المرتبة الثانية خاصة بعد تسجيلها 55 ألف إصابة خلال يوم واحد بإصابات بلغ مجموعها مليون حالة، والوفيات 49 ألف حالة، ولا تزال الصين تسجل إصابات جديدة حتى بلغ مجموع المصابين حتى الآن أزيد من 38 ألف إصابة.


قطر

كورونا

الصين

فيروس كورونا

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