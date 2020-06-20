اليوم السابع
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السبت، 20 يونيو 2020 04:00 ص
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قبل التخطيط لنظام غذائى جديد.. نصاح للالتزام الصحى

السبت، 20 يونيو 2020 04:00 ص
قبل التخطيط لنظام غذائى جديد.. نصاح للالتزام الصحى نظام غذائى صحى
كتبت إيناس البنا

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اتخاذ قرار بشأن اتباع نظام غذائي هو تقريبًا فكرة يومية لمعظمنا، فيخطط البعض الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن بشكل صحيح، بينما يحاول البعض التوجه إلى روتين طعام صحي. ولكن، هل تعلم أن الجسم يتفاعل بطرق محددة عندما نحاول فجأة تغيير عاداتنا الغذائية أو أوقاتنا أيضًا؟ فهو عمل منعكس للجسم أن يستجيب بطريقة معينة، عندما يتم إطعامه طعامًا مختلفًا عن المعتاد عليه، لذا ، قبل أن تخطط لتشغيل نظام غذائي جديد ، هناك بعض الأساسيات التي يجب أن يعرفها الشخص من أجل انتقال أكثر سلاسة.
 
 وفقا لتقرير موقع " helthline"، كل شيء يستغرق بعض الوقت لإظهار النتائج ؛ وينطبق الشيء نفسه عندما ننتقل إلى نظام غذائي جديد، ومن الطبيعي أن نشعر بأننا مختلفون في الأوقات الأولى لنظام غذائي جديد. 
 
بعض النقاط الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها قبل أن تفكر في التخلي عن هذا النظام الغذائي ، الذي اعتقدت أنه كان سيحقق نتائج أفضل:

التفكير الصحيح قبل بدء نظام غذائى

لقد مررنا جميعًا بأوقاتنا عندما قمنا بتغيير نظامنا الغذائي كل أسبوعين لرؤية نتائج أسرع وأفضل، ولكن ، هل تعلم أن أي نظام غذائي يستغرق بعض الوقت لتحقيق نتائج؟ يحصل البعض على نظام غذائي بعد دقائق قليلة من التفكير،  بينما يخطط البعض إلى اتباع نظام غذائي يناسب نمط حياتهم وتوقيته.

 وبالتالي ، يمكن فقط للعقلية الصحيحة أن تساعدك على وضع خطط نظام غذائي واقعية، هل تتساءل عن كيفية القيام بذلك؟ ابدأ دائمًا بأهداف عادية وصغيرة وقابلة للتحقيق، و تعرف على الوقت والمسافة المستغرقة لتحقيق ذلك. مرة واحدة في الإيقاع ، إعادة تعيين الأهداف حسب الموارد والوقت والطاقة لديك لنفسها. 

قياس التقدم في النظام الغذائي

عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي ، إذا لم تكن تقيس التقدم أو تحافظ عليه ، فربما لن تعرف أبدًا الخطأ الذي حدث وما الذي يمكن تغييره للحصول على نتيجة أفضل،  وبالتالي ، بالنسبة للوجبات الغذائية ، يمكن للمرء أن يعتمد على تطبيقات التغذية المختلفة أو حتى يكون على اتصال دائم مع اختصاصي التغذية من خلال الحفاظ على مذكرات لما يأكلوه كل يوم، وهو أمر مهم يجب القيام به لقياس ما إذا كنت على أي حال أقرب إلى الأهداف 

قد تختلف طاقتك ونومك

على الرغم من أن اتباع نظام غذائي ورؤية النتائج أمر يستحق الثناء ، ولكن في هذه العملية ، من الشائع معها أن تشعر بانخفاض في الطاقة ، وأقل سعادة بعد رؤية الطعام،  وهذا يعني أن الجسم يعتاد على أنواع أخرى من الوقود للحصول على الطاقة.


نظام غذائى

انخفاض الطاقة

نظام غذائى صحى

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