فيلم.. توقفوا عن مناداتى بالسيدة الأولى.. الوجه الآخر لميلانيا ترامب

توقفوا عن مناداتي بالسيدة الأولى، طلب غريب لم يتوقع أحد أن يصدر عن زوجة رئيس واحدة من أقوى دول العالم، ميلانيا ترامب حرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية تحب الخصوصية أمضت وقتا كثيرا للتكيف مع الحياة العامة.

وأصبحت سيرتها الذاتية ومواقفها، مادة دسمة لكثير من الكتاب الذين سارعوا لتدوينها من بينهم مارى جوردان الصحفية في واشنطن بوست والتى ألفت كتابًا بعنوان " فن صفقتها.. القصة غير المروية لميلانيا ترامب ".

تلك السيدة التى أصحبت بين يوم وليلة مسئولة عن إلقاء خطب رسمية في جميع أنحاء البلاد ولا تتحرك إلا في وجود أفراد الخدمة السرية بعدما عاشت لسنوات برفقة زوجها في حماية حارس شخصي واحد .

في هذا الفيديو نستعرض مزيدا من التفاصيل عن حياة تلك السيدة وكيف تغيرت قبل رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية وبعدها .