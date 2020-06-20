غدا.. انطلاق القبول بمدرسة التمريض بمستشفى سوهاج التعليمى.. تعرف على الشروط

1 - التقديم لمدة 3 أيام هى الاحد 20/6 الجارى وحتى الثلاثاء 23 / 6 ومجموع من 250 – 280 لمدة 3 أيام إعتبارا من الأربعاء 24/6 وحتى الخميس 28/6 وفى حالة عدم إستكمال الأعداد المطلوبة سوف يتم النزول بالمجموع.

2 – مدة الدراسة 5 سنوات

3 – أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

4 – أن تكون الطالبة من حاصلة على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى 2019/2020.

5 – الأعداد المطلوبة من 25 إلى 30 طالبة حسب التنسيق.

6- أن تكون الطالبة من أبناء محافظة سوهاج قسم أول وقسم ثان واخل المربع السكنى " نجع سعودى – نجع طرخان- جزيرة محروس ومدينة ناصر ونجع سليمان حمد – القنابره – المحامده البحرية – الروافع الشوش) وحاصلة على شهادة التعليم الأساسى والإعدادية من نفس المحافظة والمربع السكنى المحدد ولا تزيد المسافه عن 4 كيلو متر من المستشفى .

7- لا يقل سن الطالبة عن 15 سنة فى 1/10/2020

8- أن تكون الطالبة غير متزوجه ولا يتم الزواج طوال فترة الدراسة 5 سنوات.

9- عدم النقل من المدرسة لأخرى أو محافظة أخرى طوال فترة الدراسة.

10 – سحب ملف التقدم من المدرسة بموجب إيصال بمبلغ 50 جنيها لا غير ولا ترد فى حالة عدم القبول.

11- ضرورة إجتياز الإختبارات الأتية " أختبار أملاء وبشرط الحصول على 7 درجات من عشره لإجتياز الإختبار – أختبار اللغة الإنجليزية وبشرط الحصول على 7 درجات من 10 – الإختبار الشخصى – الإختبار الطبى – الإختبار النفسى - - كشف الهيئة ".

12 – ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لفيروس كرورونا المستجد عند الحضور " إرتداء الماسك" والحضور بدون مرافق لعدم التكدس.

13 – يتم تحديد موعد الإختبارات بمعرفة إدارة المدرسة وسوف يتم تقسيم المتقديمن على مجموعات لحضور الإختبارات وذلك لمنع التكدس وعدم إنتشار العدوى وسوف تخطر الطالبة بذلك تليفونيا .

14 المدرسة غير مسئولة عن تخلف الطالبة عن الميعاد المحدد.