ضبط كمية من الشاورما ومنتجات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

شنت مديرية الطب البيطري بالدقهلية ،بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة علي ثلاجات حفظ اللحوم، بنطاق حى شرق وحى غرب المنصورة، وأسفرت الحملة برئاسة الدكتورأحمد الشربينى كبير أطباء بمديرية الطب البيطري ووائل الشربيني من مديرية التموين، والتي انطلقت اليوم حرصا من توفير لحوم صحية خالية من المسببات المرضية، عن ضبط أسياخ شاورما فراخ، وأطباق سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط أطباق من قطع اللحم البقري غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات حفظ اللحوم، بنطاق حى غرب المنصورة.

وتم ضبط كمية من اللحوم مستوردة، وكميات من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الادمي والمفككة، بنطاق حى شرق المنصورة، بإحدى الشركات المشهورة.