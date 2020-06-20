اليوم السابع
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صحة بنى سويف: تعافى 760 مصابا بكورونا واستشهاد 4 أطباء أثناء عملهم.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 01:58 م
صحة بنى سويف: تعافى 760 مصابا بكورونا واستشهاد 4 أطباء أثناء عملهم.. صور المتعافون من فيروس كورونا ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، على تعافى 760 مصابا بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس، وهى " الحميات والصدر والتأمين الصحى بمدينة بنى سويف العاصمة، والمدينة الجامعية شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، وناصر العام والواسطى المركزى شمال المحافظة، والفشن المركزى جنوب المحافظة وسمسطا المركزى جنوبى غرب المحافظة "، بعد خضوعهم للرعاية الطبية اللازمة وبروتكول علاج وزارة الصحة وذلك برعاية من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.

 

وأشار يوسف لـ "اليوم السابع" إلى أنه استجابة لمبادرة وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، تبرع ثلاثة متعافين من أبناء المحافظة هم طبيب يعمل بمستشفى الشيخ زايد وممرض بمستشفى جامعة بنى سويف وشاب من مركز ومدينة ببا جنوب المحافظة، بالبلازما فى مقر المركز القومى لنقل الدم بالعجوزة بمحافظة الجيزة، نظرا لعدم وجود جهاز فصل البلازما فى بنك الدم بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

 

وأوضح يوسف أن الطواقم الطبية " أطباء وتمريض وعمال " بالمستشفيات من جيش مصر الأبيض، هم خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقدت المحافظة حتى الآن ثلاثة أطباء وصيدلى حر استشهدوا أثناء تأدية واجبهم.

 

ولفت إلى أن اللجنة التى شكلها محافظ بنى سويف لحصر احتياجات المستشفيات مازالت تتفقد المستشفيات وترسل تقاريرها إلى المحافظ، إذ تم توفير كميات كبيرة من الاجهزة والمعدات والأدوية والبدل الواقية وماسكات الوجه والكمامات وأسطوانات الأكسجين، دعما للمستشفيات والطواقم الطبية لتواصل عملها فى تقديم الرعاية الصحية للمرضى وذلك بالتنسيق بين صندوق الأزمات بالمحافظة ومديرية الصحة ونقابة الأطباء والمجتمع المدني.

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المتعافون من فيروس كورونا ببنى سويف

 

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المتعافون من فيروس كورونا ببنى سويف

 

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التبرع بالدم

 

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المتعافون من فيروس كورونا ببنى سويف

 

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المتعافون من فيروس كورونا ببنى سويف

 

الدكتور مصطفى محمد يتبرع بالبلازما
الدكتور مصطفى محمد يتبرع بالبلازما

 

الممرض على زين يتبرع بالبلازما داخل المركز القومى بالعجوزة
الممرض على زين يتبرع بالبلازما داخل المركز القومى بالعجوزة

 


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