صحة أسوان تطهر وتعقم لجان الثانوية العامة والأزهرية.. صور

أسوان - صلاح المسن

أكدت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان لـ" اليوم السابع أن إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان قامت بعملية تطهير وتعقيم مدارس للجان الثانوية العامه والازهريه بجميع مراكز محافظة أسوان.

وكانت قد أكدت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه يتم أعمال التطهير والتعقيم فى أماكن ظهور الإصابات بأنحاء محافظة أسوان، ومستمرين في تطهير مستشفى الصدر بمدينة أسوان بشكل يومي.

من ناحية أخرى واستكمالاً الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة (الدور الأول 2019/ 2020) كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم الثانوى وذلك للمرورعلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال الإمتحانات المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو ، مع الإطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة .

وقد شملت الجولة تفقد مدارس العقاد الثانوية العسكرية ومجمع هميمى الجبلاوى وعوض السيد ، بالإضافة إلى مقر استراحات المراقبين بمدرسة أحمد أبازيد للغات حيث شددت اللجنة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس قبل وأثناء الإمتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم.

وأيضاً التأكد من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، بجانب تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وإنتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول.

والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة ، فضلاً عن أهمية التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أى حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم .