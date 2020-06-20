رجب شحاتة: 15% انخفاضا فى أسعار الأرز ولدينا كميات تكفى حتى أكتوبر 2021

كتبت سماح لبيب

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز انخفضت بعد شهر رمضان بنحو 15% ليتراوح سعر الطن ما بين 3900 إلى 4 آلاف جنيه، بعد أن كان فى شهر رمضان يباع بقيمة 4750 جنيه للطن، كما انخفض سعر الكيلو للمستهلك ليتراوح حاليا ما بين 6.5 إلى 7.5 جنيها للكيلو سواء أرز عريض أو رفيع الحبة، ولفت إلى أن هناك حالة ركود شديدة فى الإقبال على شراء الأرز بعد تخزين المستهلكين لكميات كبيرة عند بداية أزمة كورونا والتخوف من رفع الأسعار وتوريد الأرز حاليا يتم السلع التموينية لتوزيعه على البطاقات التموينية أما الأرز فى الأسواق هناك ركود شديد فى حجم مبيعاته.

وأضاف شحاته فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن بداية محصول الأرز الجديد سيبدأ فى النصف الثانى من شعر يوليو المقبل بزراعة مليون و 200 ألف فدان، والذى ينتج عنها ما يقرب من 4 مليون طن شعير، يخرج منه 2 مليون و500 طن أرز أبيض، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المخزون الأرز فى مصر تكفى جميعها احتياجات البلاد حتى أكتوبر 2021 المقبل، ولا يوجد أى أزمات فى نقص الأرز ولكن هناك كميات كبيرة تكفى وتفيض عن احتياجات المواطنين،.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن الأرز متوفر على مدار العام ولا داعى لتخزينه فى اى وقت من الأوقات، موضحا أن حجم الاستهلاك السنوى من الأرز فى شهر رمضان يعادل استهلاك 3 أشهر على مدار العام بما يعادل 500 ألف طن، كما أن الاستهلاك السنوى من الأرز يصل إلى 2.5 مليون طن، ولدينا كافة الكميات التى تطلبها الأسواق بالإضافة إلى وجود فائض للعام المقبل يتراوح من 2.5 إلى 3 مليون طن ويتم وضعه كمخزون للعام المقبل مع المحصول الجديد من الأرز.