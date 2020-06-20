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رئيس محكمة الاستئناف يتقاعد فى 29 يونيو الجارى ونابليون حبيب يتولى المنصب

السبت، 20 يونيو 2020 03:20 م
رئيس محكمة الاستئناف يتقاعد فى 29 يونيو الجارى ونابليون حبيب يتولى المنصب المستشار بدرى عبد الفتاح
كتبت هدى أبو بكر

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يبلغ المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة سن التقاعد فى 29 يونيو الجارى ، حيث يتقاعد القضاة عند سن السبعين ، لتنتهى صلاحياته ومهامه فى المحكمة ، يوم الاثنين 29 من الشهر الجارى.

ووفقا لما هو متعارف عليه فى رئاسة المحكمة ، فإن من يخلف رئيس محكمة استئناف القاهرة ، هو من يأتى عليه الترتيب وفقا للأقدمية ، بالتالى فإن المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حاليا ، هو من سيتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة ، اعتبارا من الأول من يوليو القادم.

وتولى المستشار بدرى عبد الفتاح رئاسة المحكمة منذ عام فى الأول من يوليو 2019 ، خلفا للمستشار محمد رضا شوكت ، وعبد الفتاح مواليد 13 أكتوبر 1949 بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط.

تخرج من جامعة القاهرة عام 1972 بتقدير عام جيدا جدا، ليلتحق بعدها فى يناير عام 1973 بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بنيابة سوهاج التى ظل يعمل بها حتى عين بدرجة رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين، وبعدها محام عام أول نيابة قنا والبحر الأحمر والأقصر لمدة 4 سنوات، ثم محام عام أول نيابة استئناف قنا والتى تشمل قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان لمدة عامين.

وعمل المستشار بدرى عبد الفتاح بعد ذلك "رئيس لجنة" بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة عامين، ومنذ عام 1997 حتى عام 2018 وهو يعمل بمحكمة استئناف القاهرة حتى شغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019 ، وفى الأول من يوليو الماضى تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة.


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