رئيس ساحل العاج السابق هنرى بيدييه يعلن خوضه انتخابات 2020 الرئاسية

رويترز

قال رئيس ساحل العاج السابق، هنرى كونان بيدييه، في بيان ، إنه سينافس مرة أخرى على المنصب في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في أكتوبر.

ويعتبر ترشح بيدييه أحدث منعطف في استعداد مضطرب لاقتراع مفتوح بعد أن قال الرئيس الحالي الحسن واتارا إنه لن يخوض الانتخابات مرة أخرى بعد عشر سنوات في الحكم.

وقال بيدييه لأعضاء ائتلاف يقوده "فوجئت وأشعر بالسعادة أيضا بمحتوى رسائلكم التي تطالبني بأن أكون مرشحا في الانتخابات". وأضاف "أشعر بتكريم".

وكان بيدييه (86 عاما) رئيسا من عام 1993 إلى علم 1996. وتشكل الائتلاف بين الحزب الديمقراطي لساحل العاج الذي يتزعمه وحزب التجمع من أجل الجمهورية الذي يتزعمه واتارا في عام 2005 وكان الهدف منه أن يهيمن على الحياة السياسية لأجيال ويساعد في إنهاء الصراعات السياسية التي أدت إلى الحرب الأهلية قبل ذلك بثلاث سنوات.

وكان من شأن تشكيل الائتلاف فوز واتارا في انتخابات عام 2010 وانتخابات عام 2015 لكن الائتلاف انهار في سبتمبر عام 2018 عندما اختلف الحزبان على المرشح في انتخابات 2020.