اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس ساحل العاج السابق هنرى بيدييه يعلن خوضه انتخابات 2020 الرئاسية

السبت، 20 يونيو 2020 10:12 م
رئيس ساحل العاج السابق هنرى بيدييه يعلن خوضه انتخابات 2020 الرئاسية رئيس ساحل العاج السابق بيدييه
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس ساحل العاج السابق، هنرى كونان بيدييه، في بيان ، إنه سينافس مرة أخرى على المنصب في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في أكتوبر.
 
ويعتبر ترشح بيدييه أحدث منعطف في استعداد مضطرب لاقتراع مفتوح بعد أن قال الرئيس الحالي الحسن واتارا إنه لن يخوض الانتخابات مرة أخرى بعد عشر سنوات في الحكم.
 
وقال بيدييه لأعضاء ائتلاف يقوده "فوجئت وأشعر بالسعادة أيضا بمحتوى رسائلكم التي تطالبني بأن أكون مرشحا في الانتخابات". وأضاف "أشعر بتكريم".
 
وكان بيدييه (86 عاما) رئيسا من عام 1993 إلى علم 1996. وتشكل الائتلاف بين الحزب الديمقراطي لساحل العاج الذي يتزعمه وحزب التجمع من أجل الجمهورية الذي يتزعمه واتارا في عام 2005 وكان الهدف منه أن يهيمن على الحياة السياسية لأجيال ويساعد في إنهاء الصراعات السياسية التي أدت إلى الحرب الأهلية قبل ذلك بثلاث سنوات.
 
وكان من شأن تشكيل الائتلاف فوز واتارا في انتخابات عام 2010 وانتخابات عام 2015 لكن الائتلاف انهار في سبتمبر عام 2018 عندما اختلف الحزبان على المرشح في انتخابات 2020.

انتخابات الرئاسة

ساحل العاج

هنرى كونان بيدييه

انتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

أكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة شفاء من كورونا حول العالم

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى.. وقرارات مجلس الأمن ملزمة

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة