اليوم السابع
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رئيس إيران يشير لاحتمال إلزام السكان باستعمال الكمامات فى الأماكن العامة

السبت، 20 يونيو 2020 03:34 م
رئيس إيران يشير لاحتمال إلزام السكان باستعمال الكمامات فى الأماكن العامة الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، إن إيران ستبحث مسألة إلزام السكان فى غضون أيام باستعمال الكمامات فى الأماكن العامة والمناطق المغطاة، وذلك مع استمرار الزيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا التى تجاوزت 200 ألف حالة، وقال روحانى فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى "قد نجعلها إلزامية خلال أسبوع أو نحو ذلك... وبخاصة فى الأماكن المزدحمة والمناطق المغطاة. لكن لا بد أولا من توفير كمامات بأسعار معقولة".
 
وتجاوزت معدلات الوفاة خلال معظم أيام الأسبوع الماضى مئة حالة للمرة الأولى، وذلك منذ شهرين، وهى زيادة قال المسئولون إنها ترجع إلى عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى وقلة استخدام الكمامات.
 
وأعلنت وزارة الصحة اليوم وفاة 115 مصابا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما رفع حصيلة حالات الوفاة إلى 9507 حالات. وسجلت إيران 2322 حالة إصابة جديدة مما رفع حصيلة حالات الإصابة إلى 202584 حالة، وهو ما يجعلها أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة.
 
وقال روحانى، إن الأقاليم التى توجد بها مناطق عالية الخطورة سيكون بإمكانها فرض قيود على المستوى المحلي، لكن لا بد من موافقة وزارة الصحة ورئيس الدولة على أى قرار فى هذا الشأن.
 
وقالت وسائل إعلام رسمية، إن ستة من أقاليم إيران، وعددها 31 إقليما، مناطق عالية الخطورة.
 

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