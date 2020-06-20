وفي سياق متصل، دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات من مدينة بنغازي إلى سرت، بهدف تأمين المدينة.

وتركز الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، حملتها الآن على اقتحام مدينة سرت الساحلية للوصول إلى حقول النفط الشاسعة في البلاد التي يؤمنها الجيش الوطني الليبي.

جدير بالذكر أن الجيش الليبي سيطر في يناير الماضي على مدينة سرت.