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حدث فى مثل هذا اليوم.. ميلاد فريدريك هوبكنس مكتشف الفيتامينات

السبت، 20 يونيو 2020 03:00 ص
حدث فى مثل هذا اليوم.. ميلاد فريدريك هوبكنس مكتشف الفيتامينات فريدريك هوبكنس مكتشف الفيتامينات
كتبت آية دعبس

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في 20 يونيو، شهد هذا اليوم فى عام 1861، ميلاد فريدريك جولند هوبكنس، عالم الكيمياء البريطانى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب فى عام 1929، لاكتشافه الفيتامينات، ويعد هوبكنس أحد رواد أبحاث الفيتامينات، حيث استنتج من تجاربه الغذائية على الحيوانات أن العوامل الغذائية الإضافية "الفيتامينات" ضرورية للصحة.

حصل هوبكنس، على العديد من الجوائز تقديرا لدوره فى الطب، حيث حصل على: القلادة الملكية من الجمعية الملكية سنة 1918، ووسام كوبلي من الجمعية الملكية سنة 1926، وتم انتخابه زميلًا للجمعية الملكية، وهى أرقى المنظمات العلمية في بريطانيا سنة 1905، وحصل على لقب "سير" أى فارس، من الملك جورج الخامس سنة 1925، ووسام الاستحقاق أرقى وسام مدني في بريطانيا العظمى سنة 1935، ورأس الجمعية الملكية بين عامي 1930 و1935.

ولد هوبكنس في إيستبورن بمقاطعة ساسكس الإنجليزية، ودرس بمدرسة مدينة لندن للبنين، ثم التحق بالبرنامج الخارجى فى جامعة لندن وبمدرسة الطب بمستشفى جاى، التي صارت اليوم جزءًا من مدرسة الطب بكلية الملك بلندن، وبعدما تخرج التحق بتدريس علم وظائف الأعضاء وعلم السموم في مستشفى جاي بين عامي 1894 و1898.

تلقى هوبكنس فى عام 1898 أثناء حضوره ملتقى للجمعية الفسيولوجية، دعوة من السير مايكل فوستر للانضمام إلى فريق المختبر الفسيولوجي في جامعة كامبردج للبحث في الجوانب الكيميائية المتعلقة بالفسيولوجيا، في وقت لم تكن فيه الكيمياء الحيوية قد اعتُرف بها كعلم مستقل. وفي سنة 1902 حصل على وظيفة تدريسية في الكيمياء الحيوية، وفي سنة 1910 أصبح زميلًا لكلية الثالوث، وفي سنة 1914 تم انتخابه أستاذا لكرسي الكيمياء الحيوية بجامعة كامبردج، كأول أستاذ لعلم الكيمياء في كامبردج، وتوفي هوبكنس في كامبردج بإنجلترا في 16 مايو 1947.

 


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