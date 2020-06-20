اليوم السابع
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توصيات ورشة "تقييم الأداء" بجامعة طنطا لتطوير العملية التعليمية بالجامعات

السبت، 20 يونيو 2020 06:35 م
توصيات ورشة "تقييم الأداء" بجامعة طنطا لتطوير العملية التعليمية بالجامعات جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أوصت ورشة العمل الثانية التى نظمها مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا اليوم، بعنوان: "استراتيجيات تقييم الأداء وتصميم نموذج التقييم" بضرورة التوسع في استخدام استراتيجيات تقييم الأداء من أجل تجويد عملية التقييم مما سيكون له الأثر الأكبر في تطوير العملية التعليمية بالجامعة، مع ضرورة عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية في كافة مجالات التقييم مع مراعاة عقد ورش عمل متخصصة تتناسب مع نوعية البرامج الدراسية وكليات الجامعة باختلاف تخصصاتها، صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا.

 وأضاف أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسنين الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، أن الورشة تضمنت التعريف باستراتيجية تقييم الأداء وأهم المهام المرتبطة به، والتمييز بين تقييم الأداء والتقييم التقليدي، وأهمية التوسع في تطبيقه، كونه يتناسب مع المهارات والكفايات العليا للبرامج الدراسية والتي تكون أقرب للمواقف الحياتية للطالب بعد تخرجه.

وأضاف حسنين أن الورشة تناولت الأدوات المختلفة لتقييم أداء الطلاب كقوائم الرصد وسلم التقدير، وسلم التقييم اللفظي(Rubric) وغيرها من الأدوات المستخدمة في تقييم الأداء. جاء ذلك خلال مشاركته في إلقاء المحاضرة عبر الفيديو كونفرانس من المملكة العربية السعودية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال البرماوي نائب مدير المركز، أن توقيت الورشة اليوم جاء مناسبًا لبدء تقييم بحوث طلاب فرق النقل بالجامعة غدًا، مؤكدة بأن الورشة اتسمت بالتفاعلية؛ حيث بدأت بتوقعات المتدربين، وانتهت بالعديد من التساؤلات والمقترحات للتطوير في الفترة القادمة، وأن تقييم المشاركين للورشة أظهر ردود فعل إيجابية، وأضافت أن الورشة القادمة ستكون حول كيفية الدمج بين "التعليم التقليدي" و"التعليم عن بُعد".


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