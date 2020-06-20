تواصل الإدانات الدولية لقمع حرية الصحافة فى تركيا

كتب مصطفى عنبر

تتواصل الإدانات الدولية لقمع حرية الصحافة فى تركيا، وكان آخرها إدانة شبكة القلم الدولية المعنية بحقوق الصحفيين و38 منظمة من منظمات المجتمع المدني قرار تركيا بحظر الوصول إلى محطة الإذاعة المستقلة على الإنترنت أوزغورز، وفقا لصحيفة أحوال التركية.

ومنعت محكمة تركية، الثلاثاء الماضى، الوصول إلى أوزغورز التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، ويرأسها الصحفي التركي المنفي كان دوندار، بناء على طلب من هيئة البث الرسمية فى تركيا، والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.

وقالت شبكة القلم الدولية على موقعها على الإنترنت: "ندعو السلطات التركية إلى إلغاء القرار ووقف مضايقة دوندار وإصلاح قوانين البلاد وممارساتها القضائية لضمان حرية الإنترنت".

ويعيش رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق في المنفى في ألمانيا منذ ديسمبر 2016، بعد أن حكم عليه بالسجن بتهمة الكشف عن أسرار الدولة على خلفية نشر تقرير يزعم أن تركيا حاولت إرسال أسلحة إلى الجماعات الإرهابية في سوريا.