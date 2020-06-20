اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تواصل الإدانات الدولية لقمع حرية الصحافة فى تركيا

السبت، 20 يونيو 2020 08:48 م
تواصل الإدانات الدولية لقمع حرية الصحافة فى تركيا القمع فى تركيا
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتواصل الإدانات الدولية لقمع حرية الصحافة فى تركيا، وكان آخرها إدانة شبكة القلم الدولية المعنية بحقوق الصحفيين و38 منظمة من منظمات المجتمع المدني قرار تركيا بحظر الوصول إلى محطة الإذاعة المستقلة على الإنترنت أوزغورز، وفقا لصحيفة أحوال التركية.

ومنعت محكمة تركية، الثلاثاء الماضى، الوصول إلى أوزغورز التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، ويرأسها الصحفي التركي المنفي كان دوندار، بناء على طلب من هيئة البث الرسمية فى تركيا، والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.

وقالت شبكة القلم الدولية على موقعها على الإنترنت: "ندعو السلطات التركية إلى إلغاء القرار ووقف مضايقة دوندار وإصلاح قوانين البلاد وممارساتها القضائية لضمان حرية الإنترنت".

ويعيش رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق في المنفى في ألمانيا منذ ديسمبر 2016، بعد أن حكم عليه بالسجن بتهمة الكشف عن أسرار الدولة على خلفية نشر تقرير يزعم أن تركيا حاولت إرسال أسلحة إلى الجماعات الإرهابية في سوريا.


تركيا

حرية الصحافة

القمع

سوريا

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

سامح شكرى: مصر لن تتهاون فى اتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على ليبيا

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

شكرى يبحث مع وزير خارجية فرنسا الوضع فى ليبيا وتطورات ملف سد النهضة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة