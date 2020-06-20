تعرف على العقوبات المقررة على المتهمين بـ"أحداث عنف الموسكى"

كتب إيهاب المهندس

سطرت دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الموسكى"، بعد حكم السجن 5 سنوات للمتهمين.

وتوجد عقوبات تبعية أقرتها المحكمة على المتهمين منها ..

1 ـ وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة عام

وجاءت العقوبة التبعية التى أقرتها المحكمة وهى وضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بعد انقضاء مدة العقوبة المقضى بها.

ونصت المادة 28 من قانون العقوبات: كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة".

2 ـ مصادرة المضبوطات التى تم العثور عليها بحوزة المتهمين وجاءت فى البندد رابعا من منطوق الحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.

عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.