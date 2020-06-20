اليوم السابع
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تأكد من سلامة عداد الكهرباء × 4 خطوات لضمان سداد فاتورة سليمة

السبت، 20 يونيو 2020 08:00 ص
تأكد من سلامة عداد الكهرباء × 4 خطوات لضمان سداد فاتورة سليمة عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تنصح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بضرورة التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها لصمان صحتها وسداد قيمة الاستهلاك الفعلى فقط، ومن بين طرق التاكد من صحة الفاتورة هو التاكد من سلامة عداد الكهرباء لضمان إصدار فاتورة سليمة، اليوم السابع يرصد لقرائه خطوات التأكد من سلامة عداد الكهرباء وهى كالاتى:

افصل كل أجهزة المنزل، على أن يتم فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة.

سجل قراءة العداد عند الفصل.

سجل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

إذا كانت القراءة ثابتة فهذا يعنى أن العداد سليم، وإذا تغيرت القراءة ينصح بالتوجه لشركة الكهرباء لطلب فحص العداد معمليًا.

من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة ، ان الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط ، مؤكدا أن المواطن يجب ان يقارن بين قيمة الفاتورة و بين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

و أوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان فاتورة الاستهلاك التى يتم تحصيلها خلال هذه الأيام هى فاتورة استهلاك شهر يونيو ، موضحا أن هذه الفاتورة يتم تحصيلها وفقا للأسعار القديمة و ليس بأسعار الشرائح الجديدة التى تم إعلانها.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

ايمن حمزة

وزير الكهرباء

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