اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تتهم الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية

السبت، 20 يونيو 2020 04:00 ص
الصين تتهم الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية الامم المتحدة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت بعثة الصين لدى المؤسسات الدولية في جنيف، أن تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بصدد هونغ كونغ، تدخل سافر في شؤون الصين.

وجاء البيان وفق " روسيا اليوم " ردا على تصريحات قالت فيها باشليت مؤخرا إن "كل التشريعات الأمنية القومية الجديدة التي تخص هونغ كونغ، "يجب أن تتماشى كليا مع التزامات الصين في مجال حقوق الإنسان" والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الحريات المدنية والسياسية.

وبعد ساعات من إدلاء باشليت بتصريحاتها، أصدرت بعثة الصين لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف بيانا قالت فيه إن "هذه الملاحظات تمثل تدخلا فادحا في سيادة الصين وشؤونها الداخلية وانتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تعرب الصين لها عن امتعاضها العميق واعتراضها الحاسم".

 


الامم المتحدة

الصين

هونج كونج

سياسات

اتهامات

تدخل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نتطبق كافة الاشتراطات الحجرية

ارتفاع صادرات الفراولة لـ20476 طنا.. والزراعة: نتطبق كافة الاشتراطات الحجرية

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة