وقال السيسي في كلمة له عقب تفقده المنطقة العسكرية الغربية بمرسى مطروح، اليوم /السبت/ موجه حديثه للشعب الإثيوبي "أنا تحدثت معكم في البرلمان منذ خمس سنوات وقلت نحن نقدر التنمية في إثيوبيا وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر، ووضعنا أساس (لا ضرر ولا ضرار) لبعضنا البعض، أرجو أن تصل هذه الرسالة لكل الشعب الإثيوبي ولقيادته".

وأضاف أن الشعب المصري قلق من مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.. مشيرا إلى حرص مصر خلال سنوات طويلة على التعامل مع هذا الموضوع من خلال التفاهم ومن خلال التفاوض، وما زلنا متحركين في هذا الاتجاه".

وقال "نحن نحتاج إلى التحرك بقوة من أجل نهاية المفاوضات والوصول لاتفاق من أجل إبراز إمكانياتنا كدولة عاقلة ورشيدة في التعامل مع أزماتها والوصل لحل يحقق المصلحة للجميع".