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"الدفاع والأمن القومى ببرلمان ليبيا": مصر لها الشرعية الكاملة لمنع إراقة دم الليبيين

السبت، 20 يونيو 2020 04:32 م
"الدفاع والأمن القومى ببرلمان ليبيا": مصر لها الشرعية الكاملة لمنع إراقة دم الليبيين النائب على التكبالى فى حديث سابق لليوم السابع
كتب: أحمد جمعة

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قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي على التكبالي إن المجتمع الدولى لا يريد أن يوقف المعتدين على الدولة الليبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لها الشرعية الكاملة دوليا ومحليا للتدخل وهى لديها القدرة على ذلك.

 

وأكد التكبالي ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عبر الهاتف ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع النقاط على الحروف ، وأنهى التكهن بتدخل مصر من عدمه بعبارات محددة قوية من الرئيس السيسى، موضحا أن أمن مصر من أمن ليبيا وأنه لن يسمح بخرق هذا الخط الرفيع.

 

وأوضح التكبالى ، أن الرئيس السيسى أكد على أن الجسم الشرعى المنتخب من الشعب والقبائل الليبية هو مجلس النواب الذى يمثل الشعب الليبى، مؤكدا أنه يحق لمصر الدفاع عن أمنها القومى ومنع إراقة دم الليبيين.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية فى ليبيا  ،باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء فى اطار ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية من تهديدات المرتزقة  وحقن دماء الشعب الليبي".

 

وأضاف الرئيس خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتاسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط ولكن مع اشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحمايىة والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان التي تشنه الميليشيات الإرهابية بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها التوعسية على حساب الامن القومي العربي تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولى.


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