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التعليم: انتهاء تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة لرؤسائها بعد تجهيزها

السبت، 20 يونيو 2020 10:26 ص
التعليم: انتهاء تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة لرؤسائها بعد تجهيزها طلاب الثانوي العام - ارشيفية
محمود طه حسين

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تسليم رؤساء لجان السير 2216 مدرسة مخصصة كمقار للجان الامتحانات، حيث تسلم بعض أعضاء اللجان لجانهم الامتحانية أول أمس الخميس واستكمل باقى الأعضاء  من رؤساء اللجان استلام المدارس أمس الجمعة، بعد تجهيز اللجان على أعلى مستوى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم التأكد من قبل رؤساء اللجان من وصول كمامات الطلاب والمعلمين، إضافة إلى تشغيل بوابات التعقيم وترتيب المقاعد ووضع نقاط تحرك للطلاب، حتى وصولهم إلى مقر اللجنة التى يؤدى فيها الاختبار.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجان تم تعقيمها من قبل ويتم أيضا تعقيمها اليوم السبت مرة أخرى قبل انطلاق الامتحانات غدا الأحد 21 يونيو الجارى، مضيفة أن كل رئيس لجنة لديه التعليمات الخاصة بسير الامتحان سواء تنظيم دخول الطلاب أو مكافحة الغش.


وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أى طالب تظهر عليه أعراض سيتم عرضه على الطبيب المختص أو المسئول الصحى وفى حالة ما إذا تم كشف أى أعراض والتأكد منها سيتم نقل الطالب إلى المستشفى من خلال سيارة إسعاف وتأجيل امتحانه بعد تحرير محضر من قبل رئيس اللجنة إثبات حالة لتأجيل امتحان الطالب مع الاحتفاظ بالدرجة الفعلية للمادة.

 
وكشف رئيس الامتحانات أن حيازة الطالب المحمول داخل اللجنة تؤدى إلى إلغاء امتحان المادة وفى حالة استخدامه يؤدى إلى الغاء امتحان السنة بالكامل مع تطبيق العقوبات الأخرى التى حددها قانون مكافحة الغش والاخلال بأعمال الامتحانات.
 


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